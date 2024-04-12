Карманова (Кирилова) Марина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти29.09.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
11.08.1801
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.1802
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.03.1807
Сын: Карманов Алексей Устинович
Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.01.1810
Дочь: Карманова Анна Устиновна
Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.09.1810