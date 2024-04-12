Карманова (Кирилова) Марина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Кирилова) Марина Дмитриевна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

29.09.1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1807 г.р.
1810 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1801

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1807

Сын: Карманов Алексей Устинович

Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1810

Дочь: Карманова Анна Устиновна

Отец ребёнка: Карманов Устин Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.09.1810
Тверь, город Тверь, Тверская область
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