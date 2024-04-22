Митусова (Озерова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митусова (Озерова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1792

Отец: Озеров Иван Петрович

Мать: Озерова Надежда Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1811

Сын: Митусов Петр Степанович

Отец ребёнка: Митусов Степан Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1814

Сын: Митусов Николай Степанович

Отец ребёнка: Митусов Степан Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митусов Степан Петрович

Смерть
Неизвестно
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