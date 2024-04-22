Митусова (Озерова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1792
Отец: Озеров Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1811
Отец ребёнка: Митусов Степан Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1814
Сын: Митусов Николай Степанович
Отец ребёнка: Митусов Степан Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно