Бахарева Авдотья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Бахарев Иван Никитич
Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1736 или 1738
Сын: Бахарев Петр Никитич
Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович
Смерть
1765