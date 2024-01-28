Бахарева Авдотья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева Авдотья Дмитриевна

Место рождения

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1688

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Бахарев Василий Никитич

Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Бахарев Иван Никитич

Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1736 или 1738

Сын: Бахарев Петр Никитич

Отец ребёнка: Бахарев Никита Семенович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1765

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