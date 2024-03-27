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Рамазанов Исмаил

Место рождения

д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния

Дата рождения

04.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1873

Отец: Шамсутдинов Рамазан

Мать: Шамсутдинова Гайша

д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Рамазанов Абиль (Аполь) Исмаилович

Мать ребёнка: не указана

с. Ново Мочалей Петряксинский район, Горьковской область.
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Махмюзя Исмаиловна

Мать ребёнка: не указана

д. Ново Мочалей Петряксинский район, Горьковской область.
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Рамазанов Басир Исмаилович

Мать ребёнка: не указана

д. Ново Мочалей
Рождение ребёнка
1911

Сын: Рамазанов Самат (Семён) Исмаилович

Мать ребёнка: не указана

д.Могили, Кр. Октябрьский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Кульмухаметова Хава Исмаиловна

Мать ребёнка: не указана

д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Исмаиловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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