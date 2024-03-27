Рамазанов Исмаил
Место рожденияд.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Дата рождения04.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1873
Отец: Шамсутдинов Рамазан
Мать: Шамсутдинова Гайша
д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Рамазанов Абиль (Аполь) Исмаилович
с. Ново Мочалей Петряксинский район, Горьковской область.
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Махмюзя Исмаиловна
д. Ново Мочалей Петряксинский район, Горьковской область.
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Рамазанов Басир Исмаилович
д. Ново Мочалей
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рамазанов Самат (Семён) Исмаилович
д.Могили, Кр. Октябрьский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Кульмухаметова Хава Исмаиловна
д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Исмаиловна
Смерть
Неизвестно