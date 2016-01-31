Смирнов Олег
Место рождения
Дата рождения23.08.1966
Дата смерти31.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1966
Отец: Смирнов Юрий
Военная служба
Между ?.06.1986 и ?.05.1988
Петриков, Петриковский район, Гомельская область
Образование
С 01.09.1990 по 30.06.1995
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Бракосочетание
06.11.1992
Рождение ребёнка
26.05.1993
Сын: Смирнов Иван
Мать ребёнка: Смирнова (Каченюк) Наталья
Развод
06.03.1997
Смерть
31.01.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно