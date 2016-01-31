Смирнов Олег 23.08.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Олег

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

23.08.1966

Дата смерти

31.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1966

Отец: Смирнов Юрий

Мать: Смирнова (Кузьмина) Раиса

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Военная служба
Между ?.06.1986 и ?.05.1988
Петриков, Петриковский район, Гомельская область
Образование
С 01.09.1990 по 30.06.1995
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Бракосочетание
06.11.1992

Жена: Смирнова (Каченюк) Наталья

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.05.1993

Сын: Смирнов Иван

Мать ребёнка: Смирнова (Каченюк) Наталья

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Развод
06.03.1997

Жена: Смирнова (Каченюк) Наталья

Смерть
31.01.2016
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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