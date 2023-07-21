Жарова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Жаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Жаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Жаров Иван
Смерть
Неизвестно