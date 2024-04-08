Андрей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Около 1842 г.р.
Около 1848 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Яков Герасимов

Мать: Александра Петрова

Бракосочетание
03.11.1835 ст.

Жена: Крестинья Павлова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Крестинья Павлова

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Емельян Андреевич

Мать ребёнка: Крестинья Павлова

Смерть
Неизвестно
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