Андрей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Яков Герасимов
Мать: Александра Петрова
Бракосочетание
03.11.1835 ст.
Жена: Крестинья Павлова
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Крестинья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Емельян Андреевич
Мать ребёнка: Крестинья Павлова
Смерть
Неизвестно