Шевченко (Заикина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Заикина) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1964

Сын: Шевченко Николай Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Семенович

Рождение ребёнка
11.06.1969

Сын: Шевченко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Семенович

Туркменистан, Марыйской велоят, город Елотен
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Иван Семенович

Смерть
2004
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