Шевченко (Заикина) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1964
Сын: Шевченко Николай Иванович
Отец ребёнка: Шевченко Иван Семенович
Рождение ребёнка
11.06.1969
Сын: Шевченко Алексей Иванович
Отец ребёнка: Шевченко Иван Семенович
Туркменистан, Марыйской велоят, город Елотен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевченко Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004