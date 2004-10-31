Шимко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1930
Дата смерти31.10.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шимко (Молчанова) Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1955
Дочь: Куликова (Шимко) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Шимко (Молчанова) Галина Николаевна
Смерть
31.10.2004