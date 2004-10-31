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Шимко Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1930

Дата смерти

31.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шимко Евгений Петрович

Мать ребёнка: Шимко (Молчанова) Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шимко (Молчанова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
20.07.1955

Дочь: Куликова (Шимко) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Шимко (Молчанова) Галина Николаевна

Смерть
31.10.2004

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