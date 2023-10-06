Лазарева Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1941
Дата смерти21.02.1900
ПолЖенский
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1932
Сын: Лазарев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
20.06.1949
Дочь: Порхина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
27.06.1952
Дочь: Филатова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
21.02.1955
Сын: Лазарев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ильич
Смерть
21.02.1900
Рождение
30.10.1941