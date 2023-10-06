Лазарева Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1941

Дата смерти

21.02.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1932

Сын: Лазарев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
20.06.1949

Дочь: Порхина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
27.06.1952

Дочь: Филатова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
21.02.1955

Сын: Лазарев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ильич

Смерть
21.02.1900
Рождение
30.10.1941

Отец: Лазарев Тимофей Васильевич

Мать: Лазарева Анисья Кузьмовна

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