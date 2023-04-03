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Румянцев Павел Дмитриевич

Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Румянцев Дмитрий Акимович

Мать: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Фёдор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Сергей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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