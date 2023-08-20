Корольков Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корольков Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1958

Отец: Корольков Дмитрий Иванович

Мать: Королькова Томара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абатурина Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Фоменко Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурсалова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Фоменко Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоменко Галина Алексеевна

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