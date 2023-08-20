Корольков Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1958
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абатурина Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Фоменко Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурсалова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Фоменко Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоменко Галина Алексеевна