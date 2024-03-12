Никитина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Яковлева Устинья

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Рождение ребёнка
1850

Сын: Яковлев Михайло

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Ананкино, Семеново-Сарская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Яковлева Марья

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Яков

Смерть
Неизвестно
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