Никитина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Яковлева Устинья
Отец ребёнка: Яковлев Яков
Рождение ребёнка
1850
Сын: Яковлев Михайло
Отец ребёнка: Яковлев Яков
Ананкино, Семеново-Сарская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Яковлева Марья
Отец ребёнка: Яковлев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Яков
Смерть
Неизвестно