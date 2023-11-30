Аргентовский Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАргентовский Александр

Аргентовский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Аргентовский Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Аргентовская Евдокия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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