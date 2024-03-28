Турыгин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурыгин Владимир Иванович

Турыгин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888

Отец: Турыгин Иван Иванов

Мать: Турыгина (Нестерова) Матрона Феоктистова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турыгин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Турыгина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина Наталья

Рождение ребёнка
12.07.1914

Дочь: Сафонычева (Турыгина) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Турыгина Наталья

Арест
07.09.1937
Приговор: 10 лет лишения/ Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области «Боль и память». Том 2.
Осуждение
15.02.1954
Приговор: ссыльнопоселенец, до 23.01.1956 Юрьев-Польский р-н
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Реабилитирован. Указан в Списках реабилитированных жертв политических репрессий по Юрьев-Польскому району Владимирской области
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.