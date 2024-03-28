Турыгин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турыгин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Турыгина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турыгина Наталья
Рождение ребёнка
12.07.1914
Дочь: Сафонычева (Турыгина) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Турыгина Наталья
Арест
07.09.1937
Приговор: 10 лет лишения/ Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области «Боль и память». Том 2.
Осуждение
15.02.1954
Приговор: ссыльнопоселенец, до 23.01.1956 Юрьев-Польский р-н
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Реабилитирован. Указан в Списках реабилитированных жертв политических репрессий по Юрьев-Польскому району Владимирской области
Смерть
Неизвестно