Яговкин Валентин Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яговкин Валентин Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1939

Дата смерти

02.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яговкина (Бякова) Дина Артемьевна

Рождение ребёнка
18.10.1962

Дочь: Певнева (Яговкина) Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Яговкина (Бякова) Дина Артемьевна

Смерть
02.05.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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