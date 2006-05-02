Яговкин Валентин Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1939
Дата смерти02.05.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1962
Дочь: Певнева (Яговкина) Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Яговкина (Бякова) Дина Артемьевна
Смерть
02.05.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область