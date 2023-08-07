Боголюбов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боголюбов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боголюбова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Ефремова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боголюбова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Ефремова Клавдия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно