Григорьев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: Григорьева Анна

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