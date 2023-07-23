Бирюкова Акулина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Инин Максим
Рождение ребёнка
15.02.1947
Дочь: Щукина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич
Смерть
Неизвестно