Бирюкова Акулина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Акулина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Инин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1947

Дочь: Щукина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Николай Иванович

Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Павел Иванович

Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Иван Иванович

Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бирюков Иван Фомич

Смерть
Неизвестно
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