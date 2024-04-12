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Васильев Михаил Александрович

Место рождения

Соколово, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1912

Отец: Васильев Александр Николаевич

Мать: Васильева Екатерина Михайловна

Соколово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Васильева Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Борис Михайлович

Мать ребёнка: Васильева Прасковья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Прасковья Александровна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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