Васильев Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения20.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Васильева Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Борис Михайлович
Мать ребёнка: Васильева Прасковья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне