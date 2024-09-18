Долгодворов Семён Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгодворов Семён Васильевич

Долгодворов Семён Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Долгодворов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая жена

Рождение ребёнка
1803

Сын: Долгодворов Василий Семёнович

Мать ребёнка: первая жена

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Долгодворов Иван Семенович

Мать ребёнка: Вторая жена

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.