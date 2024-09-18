Долгодворов Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Долгодворов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вторая жена
Рождение ребёнка
1803
Сын: Долгодворов Василий Семёнович
Мать ребёнка: первая жена
Рождение ребёнка
1818
Сын: Долгодворов Иван Семенович
Мать ребёнка: Вторая жена
Смерть
Неизвестно