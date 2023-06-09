Варвара Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1882
Муж: не указан
Место жительства
До 1883
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
После 01.02.1883
Городище 2-е, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
30.01.1883 ст.
Муж: Леонтий Васильевич
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1883 Городище 2 д запасной рядовой Леонтий Васильевич Чермы вдова Варвара Георгиевна по жениху Луневщины крестьянин Федор Богданович по жениху Городище 2 д крестьянин Н... Показать все
Смерть
Неизвестно