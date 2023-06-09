Варвара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1882

Муж: не указан

Место жительства
До 1883
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
После 01.02.1883
Городище 2-е, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
30.01.1883 ст.

Муж: Леонтий Васильевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1883 Городище 2 д запасной рядовой Леонтий Васильевич Чермы вдова Варвара Георгиевна по жениху Луневщины крестьянин Федор Богданович по жениху Городище 2 д крестьянин Н... Показать все
Смерть
Неизвестно

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