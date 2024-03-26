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Бобров Игнатий Афанасьевич

Место рождения

Басказык, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Басказык, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва (--) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
20.06.1895

Дочь: Боброва Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Боброва (--) Елизавета Александровна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
20.06.1895

Дочь: Боброва Марфа Игнатьевна

Мать ребёнка: Боброва (--) Елизавета Александровна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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