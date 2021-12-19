Потяркин Николай Семёнович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1935
запись в похозяйственной книге ГААО
Военная служба
1942
Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
призван Усть-Усинским военкоматом сайт Память народа
Военная служба
1945
Москва, город федерального значения Москва
демобилизован в сентябре 1945г сайт Память народа и Книга память
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Потяркина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Потяркина Октябрина Николаевна
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Потяркина Нина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно