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Потяркин Николай Семёнович

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Потяркин Семён (Симеон) Петрович

Мать: Потяркина (Фомина) Татьяна Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Мария Степановна

Место жительства
1935
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
запись в похозяйственной книге ГААО
Военная служба
1942
Усть-Уса, Усинск, Республика Коми
призван Усть-Усинским военкоматом сайт Память народа
Военная служба
1945
Москва, город федерального значения Москва
демобилизован в сентябре 1945г сайт Память народа и Книга память
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Потяркина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Степановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Потяркина Октябрина Николаевна

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Степановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Потяркина Нина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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