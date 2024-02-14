Хисматуллин Марат Хакимович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1942
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1995
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно