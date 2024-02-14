Хисматуллин Марат Хакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Марат Хакимович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1942

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович

Мать: Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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