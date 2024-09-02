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Неизвестно

Пол

Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Попов Иван Пономарь Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Дьякон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1701

Сын: Попов Евтех Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Дьякон Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Попов Лукьян Однодворец

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Дьякон Тимофеевич

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