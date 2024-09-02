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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Попов Иван Пономарь Дмитриевич
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Дьякон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1701
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Дьякон Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1710
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Дьякон Тимофеевич