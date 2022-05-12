Юшкова Павла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
04.07.1910 ст.
Сын: Юшков Александр Викторович
Отец ребёнка: Юшков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1913 ст.
Дочь: Юшкова Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: Юшков Виктор Иванович
Место жительства
1914
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Юшков Виктор Иванович
Смерть
Неизвестно