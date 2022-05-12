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Юшкова Павла Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1909

Муж: Юшков Виктор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1910 ст.

Сын: Юшков Александр Викторович

Отец ребёнка: Юшков Виктор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1913 ст.

Дочь: Юшкова Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Юшков Виктор Иванович

Георгиевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1914
Георгиевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1915

Сын: Юшков Николай Викторович

Отец ребёнка: Юшков Виктор Иванович

Георгиевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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