Толсторожих (Скворцова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1917
Дата смерти23.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1937
Дочь: Молчанова Алла Васильевна
Отец ребёнка: Толсторожих Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.1956
Сын: Скворцов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Толсторожих Василий Михайлович
Смерть
23.05.1978