Толсторожих (Скворцова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толсторожих (Скворцова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Ровеньки

Дата рождения

01.01.1917

Дата смерти

23.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толсторожих Василий Михайлович

Рождение ребёнка
13.06.1937

Дочь: Молчанова Алла Васильевна

Отец ребёнка: Толсторожих Василий Михайлович

Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1956

Сын: Скворцов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Толсторожих Василий Михайлович

Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Смерть
23.05.1978
Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан

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