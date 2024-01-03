Иван Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Давыдов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Давыд Трофимов

Мать: Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Анна Наумовав

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Анна Наумовав

Рождение ребёнка
1748

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Анна Наумовав

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Анна Наумовав

Смерть
Неизвестно

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