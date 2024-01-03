Иван Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Давыд Трофимов
Мать: Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Анна Наумовав
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Анна Наумовав
Рождение ребёнка
1748
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Анна Наумовав
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Анна Наумовав
Смерть
Неизвестно