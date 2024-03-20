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Алгазин Михаил Петрович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1751

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Алгазин Пётр Михайлович

Мать: Алгазина Федосья Никифоровна

Тобольская губ. д.Устьлогатское
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Алгазина Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Алгазин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Фёдоровна

Тобольская губ. д.Устьлогатское
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Алгазина Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Татьяна Фёдоровна

Тобольская губ. д.Устьлогатское
Смерть
1823
Тобольская губ. д.Устьлогатское
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