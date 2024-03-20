Алгазин Михаил Петрович
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1751
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Тобольская губ. д.Устьлогатское
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Алгазина Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Алгазин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Фёдоровна
Тобольская губ. д.Устьлогатское
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Алгазина Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Тобольская губ. д.Устьлогатское
Смерть
1823
Тобольская губ. д.Устьлогатское