Каземиров Яков Парамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каземиров Яков Парамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каземирова (Морозова) Васса Родионовна

Рождение ребёнка
10.09.1895

Сын: Каземиров Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Каземирова (Морозова) Васса Родионовна

Дуплище, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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