Каземиров Яков Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1895
Сын: Каземиров Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Каземирова (Морозова) Васса Родионовна
Дуплище, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно