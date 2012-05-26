Фалевич Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалевич Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2012

Отец: не указан

Мать: Фалевич Елена Николаевна

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