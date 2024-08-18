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Симонов Михаил

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1796

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Симонова Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Симонова Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Марья Михайловна

Мать ребёнка: Симонова Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Семён Михайлович

Мать ребёнка: Симонова Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Симонова Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Симонова Домна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1857
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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