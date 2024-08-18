Симонов Михаил
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1857
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Симонова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Симонова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Марья Михайловна
Мать ребёнка: Симонова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Симонова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Симонова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Симонова Домна
Смерть
1857