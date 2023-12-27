Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Не известно, записан ли брак с Федором. Работала в типографии, в Конево Плесецкого района, там и жила с дочкой при типографии в комнатке.
Рождение ребёнка
31.08.1938
Дочь: Мыльникова (Третьякова) Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Третьяков Федор Александрович
Конево, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Неизвестно, записаны ли были родители в брак.