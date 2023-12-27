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Клавдия

Место рождения

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Дата рождения

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Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Не известно, записан ли брак с Федором. Работала в типографии, в Конево Плесецкого района, там и жила с дочкой при типографии в комнатке.
Рождение ребёнка
31.08.1938

Дочь: Мыльникова (Третьякова) Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Третьяков Федор Александрович

Конево, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Неизвестно, записаны ли были родители в брак.

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