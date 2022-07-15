Телегин Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Александр Степанович

Место рождения

Телегино, Челябинский округ, Уральская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

17.01.1933

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

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1928 г.р.
1930 г.р.

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Телегин Степан Андреевич

Мать: Телегина Ефросинья Михайловна

Телегино, Челябинский округ, Уральская область
Бракосочетание
1918

Жена: Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна

Телегино, Челябинский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
07.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна

Телегино, Челябинский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
18.05.1928

Сын: Телегин Николай Александрович

Мать ребёнка: Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.10.1930

Сын: Телегин4 Павел Александрович

Мать ребёнка: Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна

Смерть
17.01.1933

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