Телегин Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти17.01.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
27.08.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.02.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.05.1928
Сын: Телегин Николай Александрович
Мать ребёнка: Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.10.1930
Сын: Телегин4 Павел Александрович
Мать ребёнка: Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна
Смерть
17.01.1933