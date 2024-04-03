Сидоров Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти18.11.1900
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Сидоров Федот Ефимович
Мать: Сидорова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Сидоров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ивлиевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Калмыкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ивлиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1900