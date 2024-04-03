Сидоров Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

18.11.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Сидоров Федот Ефимович

Мать: Сидорова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Сидоров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ивлиевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Калмыкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Ивлиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Анастасия Ивлиевна

Смерть
18.11.1900
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