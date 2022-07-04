Чурилов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Чурилов Григорий
Мать: Чурилова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1924
Дочь: Чурилова София Николаевна
Мать ребёнка: Чурилова (Кичигина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1925
Сын: Чурилов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Чурилова (Кичигина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Чурилова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Чурилова (Кичигина) Анастасия Ивановна
Смерть
1934