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Чурилов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Чурилов Григорий

Мать: Чурилова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1924

Дочь: Чурилова София Николаевна

Мать ребёнка: Чурилова (Кичигина) Анастасия Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.12.1925

Сын: Чурилов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Чурилова (Кичигина) Анастасия Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Чурилова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Чурилова (Кичигина) Анастасия Ивановна

Смерть
1934

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