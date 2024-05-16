Разоренова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: Марфа Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Разоренов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Разоренова) Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович
Место жительства
С 1812
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Разоренова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Разоренова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Разоренова) Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович
Смерть
Неизвестно