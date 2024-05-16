Разоренова Прасковья Ивановна 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Разоренова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: Марфа Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разоренов Федор Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Разоренов Иван Федорович

Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Разоренов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Разоренова) Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1812
Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Разоренова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Разоренова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Разоренова) Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Разоренов Федор Филиппович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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