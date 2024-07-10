Тиуккели (Кэкёнен Käkönen) Юльяна Адамовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тиуккели (Кэкёнен Käkönen) Юльяна Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кэкёнен (Käkёnen Käkönen) Адам Йоханович

Мать: Кэкёнен Христина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)

Кикерицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Тиуккели Захар Петрович

Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
1889

Сын: Тиуккели Александр Петрович

Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
29.06.1896

Дочь: Тиуккели Мария Петровна

Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
22.10.1899

Дочь: Тиуккели Ольга Петровна

Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)

Кикерицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.04.1904

Дочь: Соболева (Тиуккели) Вера Петровна

Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)

Кикерицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.12.1906

Сын: Никифоров (Тиуккели) Николай Петрович

Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)

Кикерицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

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