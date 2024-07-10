Тиуккели (Кэкёнен Käkönen) Юльяна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
1889
Сын: Тиуккели Александр Петрович
Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
29.06.1896
Дочь: Тиуккели Мария Петровна
Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
22.10.1899
Дочь: Тиуккели Ольга Петровна
Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
18.04.1904
Дочь: Соболева (Тиуккели) Вера Петровна
Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
22.12.1906
Сын: Никифоров (Тиуккели) Николай Петрович
Отец ребёнка: Тиуккели Петр Егорович (Георгиевич)