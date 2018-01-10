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Губанов Анатолий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1947

Дата смерти

10.01.2018

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1947

Отец: Губанов Андрей Алексеевич

Мать: Губанова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
21.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанова Нина Владимировна

Орловская область, г. Малоархангельск
Смерть
10.01.2018
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