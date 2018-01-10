Губанов Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1947
Дата смерти10.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1947
Отец: Губанов Андрей Алексеевич
Мать: Губанова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
21.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губанова Нина Владимировна
Орловская область, г. Малоархангельск
Смерть
10.01.2018