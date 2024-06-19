(Холодкова) Евдокия Никифоровна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Холодкова) Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1896

Муж: Дёргунов Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
07.11.1896

Сын: Дергунов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
04.08.1898

Сын: Дёргунов Тихон Сергеевич

Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: (Дёргунова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
23.08.1903

Сын: Дёргунов Адриан Сергеевич

Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
23.08.1903

Дочь: (Дёргунова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
02.12.1904

Дочь: (Дёргунова) Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
22.12.1907

Сын: Дёргунов Евфимий Сергеевич

Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
13.03.1911

Сын: Дёргунов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Дёргунов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
28.07.1913

Дочь: (Дёргунова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич

Рождение ребёнка
15.08.1920

Дочь: (Дёргунова) Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич

Смерть
Неизвестно

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