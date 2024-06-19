(Холодкова) Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Сын: Дергунов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич
Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич
Дочь: (Дёргунова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич
Сын: Дёргунов Адриан Сергеевич
Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич
Дочь: (Дёргунова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич
Дочь: (Дёргунова) Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич
Сын: Дёргунов Евфимий Сергеевич
Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич
Сын: Дёргунов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич
Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич
Дочь: (Дёргунова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич
Дочь: (Дёргунова) Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Дёргунов Сергей Евсеевич