Софронова (Вятчинина) Евфимия Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова (Вятчинина) Евфимия Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1731

Дата смерти

16.06.1802

Пол

Женский

Отец

1713 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1731

Отец: Вятчинин Лука

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1748

Муж: Софронов Яков Кириллович

Аргунск, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.04.1751

Сын: Софронов Марк Яковлевич

Отец ребёнка: Софронов Яков Кириллович

Староцурухайтуй, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
16.06.1802

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