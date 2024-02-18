Софронова (Вятчинина) Евфимия Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1731
Дата смерти16.06.1802
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1731
Отец: Вятчинин Лука
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1748
Аргунск, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.04.1751
Отец ребёнка: Софронов Яков Кириллович
Староцурухайтуй, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
16.06.1802