Ларина Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларин Автоном (Артамон) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Василий Автономович
Отец ребёнка: Ларин Автоном (Артамон) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларин Автоном (Артамон) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1882 ст.
Отец ребёнка: Ларин Автоном (Артамон) Иванович
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Ларин Автоном (Артамон) Иванович
Смерть
Неизвестно