Ларина Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Марфа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Игнат Автономович

Отец ребёнка: Ларин Автоном (Артамон) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Василий Автономович

Отец ребёнка: Ларин Автоном (Артамон) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Иван Автономович

Отец ребёнка: Ларин Автоном (Артамон) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Автоном (Артамон) Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1882 ст.

Сын: Ларин Петр Автономович

Отец ребёнка: Ларин Автоном (Артамон) Иванович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1885 ст.

Сын: Ларин Федор Автономович

Отец ребёнка: Ларин Автоном (Артамон) Иванович

Смерть
Неизвестно

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