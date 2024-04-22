Сафронова (Алексеева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Алексеева) Анна Васильевна

Место рождения

Прилепы, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

08.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1923

Отец: Алексеев Василий Егорович

Мать: Алексеева Акулина Григорьевна

Прилепы, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1942

Муж: Сафронов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.08.1943

Дочь: Запевалова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сафронов Михаил Дмитриевич

Мокрое, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Михаил Дмитриевич

Место жительства
С 1946 по 1953
Горнозаводск, Невельский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно
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