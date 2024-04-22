Сафронова (Алексеева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1923
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
15.08.1943
Дочь: Запевалова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сафронов Михаил Дмитриевич
Мокрое, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Михаил Дмитриевич
Место жительства
С 1946 по 1953
Горнозаводск, Невельский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно