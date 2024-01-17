Ягдаров Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти26.07.1945
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
07.02.1932
Дочь: Залешина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ягдарова Мариамна Кузьминична
Рождение ребёнка
09.09.1935
Дочь: Бижко Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Ягдарова Мариамна Кузьминична
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Ягдарова Мариамна Кузьминична
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ягдарова Анфиса Михайловна
Мать ребёнка: Ягдарова Мариамна Кузьминична
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ягдаров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ягдарова Мариамна Кузьминична
Военная награда
25.03.1944
Награждён медалью "ЗА боевые заслуги"
Захоронение (военное)
26.05.1945
Покровское кладбище,братская могила #6 г.Рига,Латвия
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Смерть
26.07.1945