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Ягдаров Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

26.07.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ягдаров Михаил Яковлевич

Мать: Ягдарова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1932

Дочь: Залешина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ягдарова Мариамна Кузьминична

Рождение ребёнка
09.09.1935

Дочь: Бижко Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Ягдарова Мариамна Кузьминична

Рождение ребёнка
1937

Сын: Ягдаров Павел Михайлович

Мать ребёнка: Ягдарова Мариамна Кузьминична

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ягдарова Анфиса Михайловна

Мать ребёнка: Ягдарова Мариамна Кузьминична

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ягдаров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ягдарова Мариамна Кузьминична

Военная награда
25.03.1944
Награждён медалью "ЗА боевые заслуги"
Захоронение (военное)
26.05.1945
Покровское кладбище,братская могила #6 г.Рига,Латвия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягдарова Мариамна Кузьминична

Награда
Неизвестно
Смерть
26.07.1945
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