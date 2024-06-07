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Мерзлякова Офимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзляков Исак Федотович

Место жительства
Неизвестно
Мерзляки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1705

Дочь: (Мерзлякова) Ирина Исаковна

Отец ребёнка: Мерзляков Исак Федотович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Мерзляков Савин Исакович

Отец ребёнка: Мерзляков Исак Федотович

Смерть
Неизвестно

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