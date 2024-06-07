Мерзлякова Офимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мерзляки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1705
Дочь: (Мерзлякова) Ирина Исаковна
Отец ребёнка: Мерзляков Исак Федотович
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Мерзляков Исак Федотович
Смерть
Неизвестно