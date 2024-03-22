Князев Михаил Данилович
Место рождения
Дата рождения20.05.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1855 ст.
Отец: Князев Данил Андреевич
Мать: Князева Мария Гордиевна
Восприемники: той же деревни старокрещеный Андрей Ларионов и Тимофея Ильина дочь девица Татиана. Про Данила Андреевича написано - отданного в военную службу. Под Михаилом подпись - канонист законный... Показать все
Смерть
Неизвестно