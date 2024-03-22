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Князев Михаил Данилович

Место рождения

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.05.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1855 ст.

Отец: Князев Данил Андреевич

Мать: Князева Мария Гордиевна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: той же деревни старокрещеный Андрей Ларионов и Тимофея Ильина дочь девица Татиана. Про Данила Андреевича написано - отданного в военную службу. Под Михаилом подпись - канонист законный... Показать все
Смерть
Неизвестно
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