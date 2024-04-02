Засько (Захарова) Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти22.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Засько Яков Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Засько Яков Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1983