Засько (Захарова) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засько (Захарова) Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

22.08.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Засько Яков Самсонович

Шапошниково, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Засько Яков Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засько Яков Самсонович

Смерть
22.08.1983
Шапошниково, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
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