Шуликин Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шуликин Павел Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисова Лидия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуликин Владимир Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно