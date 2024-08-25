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Гранков Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

01.03.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1918

Жена: Гранкова (Воротынцева) Анисия Павловна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.04.1924

Сын: Гранков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Гранкова (Воротынцева) Анисия Павловна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Место жительства
До 1925
Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1925 по 1935
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гранкова (Воротынцева) Анисия Павловна

Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1935 по 01.03.1939
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
01.03.1939
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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