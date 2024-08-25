Гранков Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти01.03.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1918
Рождение ребёнка
14.04.1924
Сын: Гранков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Гранкова (Воротынцева) Анисия Павловна
Место жительства
До 1925
Место жительства
С 1925 по 1935
Рождение ребёнка
28.01.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гранкова (Воротынцева) Анисия Павловна
Место жительства
С 1935 по 01.03.1939
Смерть
01.03.1939